«Рублевая» политика, или В газовых переговорах новый фигурант

Россия, потерпевшая поражение в начале кризиса в объявленной ею же войне рубля за престол мировой резервной валюты (бурная фантазия стать планетарным финансовым диктатором развеялась как дым), решила взять реванш. Теперь на кону постсоветское пространство, то есть возрождение империи, а она, как известно, предполагает единую расчетную монету. С учетом активной российской пиар-кампании по предоставлению привилегий для тех, кто сделает свой выбор в пользу Таможенного союза и Единого экономического пространства – войдет во владычество Кремля, всем «желающим сотрудничать» вскоре придется столкнуться с «рублевой» проблемой. Именно проблемой, т.к. соседка никогда ничего себе во вред не делает, что отвечает международной экономической практике выживания и не имеет ничего общего с дружбой…

«Рублевая» настойчивость победила?..

Разговоры о переходе Украины при торговых расчетах с Россией на рубли начались немногим позже «удачных» Харьковских соглашений. В преддверии заседания украинско-российского межправительственного комитета по экономическим вопросам, которое состоялось в конце октября 2010 года при участии глав правительств Украины и РФ Николая Азарова и Владимира Путина, украинский премьер заверил, что готов обсуждать данную тему. «Россия задавала нам вопрос рублевых расчетов – мы могли бы и эту тему затронуть. Сотрудничество в финансовой сфере - тема, достойная обсуждения», - сказал Н.Азаров. Но итоги «рублевых» переговоров остались в тени, хотя последующие события говорят о том, что идея получила раскрутку.

Уже в феврале т.г. председатель правления «Нафтогаза» Евгений Бакулин заявил, что компания изучает возможность частичного перехода на расчеты в рублях за газ. По его словам, соответствующее предложение изначально поступило от российской стороны.

«Россияне предложили, и мы посчитали, что с учетом того, что в Украине имеется профицит рублей по торговому балансу, то это бы многие вопросы упрощало», - сказал Е.Бакулин, отметив при этом, что речь не идет о полном переходе на расчеты с «Газпромом» в российской валюте. Он добавил, что данный вопрос в ближайшем будущем станет предметом переговоров с российской стороной по вопросам цены импортируемого российского газа. Также председатель правления «Нафтогаза» отметил, что инициатива НАК позитивно воспринимается на уровне НБУ (на сегодняшний день, согласно условиям контракта, расчеты между «Нафтогазом» и «Газпромом» осуществляются в долларах).

Позже, в марте т.г., Министерство финансов Украины приступило к изучению возможности выпуска облигаций внешнего государственного займа, номинированных в российских рублях. По словам главы ведомства Федора Ярошенко, «по этому вопросу ведутся консультации».

И еще один немаловажный факт «рублевого наступления» - в январе «Сбербанк России» начал кредитование физлиц в российских рублях. Ранее НБУ заявлял о своих намерениях в законодательном порядке запретить валютное кредитование. Но первый заместитель председателя правления «Сбербанка России» Александр Ведяхин тогда подчеркнул: «Что касается запрета кредитования в твердых валютах, то здесь мы полностью поддерживаем регулятора. Что касается кредитования в мягких валютах, то мы думаем, что здесь гораздо больше плюсов для украинской экономики, чем минусов».

Поводом об этом вспомнить стало недавнее заявление Владимира Путина в ходе выступления в Госдуме. "На постсоветском пространстве рубль укрепляется и укрепляется. Сегодня наши украинские партнеры просят, чтобы мы перешли к расчетам за энергоносители в рублях", - сказал премьер РФ.

Заметьте, подчеркнуто – просят!

"Надеюсь, что мы будем укреплять национальную валюту и сделаем ее резервной для нашего региона", - заявил В.Путин. "Это не какие-то эфемерные планы, мы двигаемся в этом направлении и реально добиваемся результата. Постепенно, потихонечку. Курочка по зернышку клюет", - сказал он.

А вот и совсем свежая реакция украинской власти. Президент Виктор Янукович не исключает возможности перехода на рублевые расчеты. Правда, при этом он подчеркнул, что такие действия целесообразно осуществлять, если в комплексе будет рассматриваться вопрос снижения цены на газ для Украины.

«Переход в рублевый эквивалент – это для нас вопрос вполне приемлемый. Мы можем пойти на этот путь, но мы считаем, что наши российские партнеры при этом должны применить понижающий коэффициент в цене», - сказал В.Янукович. По его словам, переговоры по данному вопросу уже ведутся. «Это вопрос ближайшей перспективы. Но как оно будет – покажет время. Мы не стоим на месте, мы ищем», - сказал Президент, отметив, что Украина имеет на сегодняшний день рубли и может ими рассчитываться за газ. Цена будет приравнена к курсу доллара, поэтому чем платить, по его мнению, не существенно с точки зрения экономии финансов.

Дефицит против…

У специалистов иное мнение. Как отмечает эксперт Международного центра перспективных исследований Александр Жолудь, «учитывая, что рубль не является свободно конвертируемой валютой и поэтому, по идее, не должен находиться в наших золотовалютных резервах, которые официально наполовину состоят из долларов, а вторую половину составляют евро, фунт и пр., то в целом расчеты за газ в рублях - не совсем благоприятно для Украины. Импорт будет варьироваться дополнительно к резервам из-за курсовой разницы».

Более того, по словам эксперта, на сегодняшний день существует большая вероятность укрепления рубля с учетом ситуации на рынке нефти. «Соответственно, если мы фиксируем цены в рублях, то цену в долларах мы, вероятно, будем платить более высокую с течением времени. Поэтому я не вижу какой-либо целесообразности Украине переходить на рубли. Если бы мы имели поток доходов от экспорта в Россию в рублях, то можно было бы говорить, что его мы будем использовать для оплаты импорта, но большинство экспортных контрактов с Россией долларовые», - подчеркнул А.Жолудь.

Между тем, исполнительный директор центра CASE-Украина Дмитрий Боярчук считает, что рублевые расчеты ослабят зависимость Украины от доллара. «Ведь как у нас возникает валютный кризис - или портфельные инвесторы начинают уходить из Украины, или население, которое, кстати, очень сильно влияет на ситуацию, бросается скупать доллары. Если по газу будут проводиться расчеты в рублях и мы будем получать выручку в рублях при торговле с Россией, то это немного улучшит ситуацию, т.к. зависимость от курса доллара ослабнет. Поэтому думаю, что в данной ситуации именно в контексте расчетов за газ с Россией рублевые расчеты могут стать своего рода диверсификацией валютных рисков», - отметил эксперт.

Председатель Набсовета банка «Центр» Александр Охрименко также считает, что рублевые расчеты снизят долларовые риски. «При обмене наличного рубля большой спрэд. А если будем больше использовать в операциях рубль, то спрэд снизится и станет более выгодно менять наличные рубли на гривню. Банки начнут массово открывать рублевые депозиты, рубль станет в Украине популярным».

Но это только одна сторона медали. «У Украины большой торговый дефицит. Поэтому для нас станет проблемой получить рубли для расчета за газ. В данном случае Россия должна будет стимулировать украинский экспорт или предоставить Украине рублевый кредит. А заем нужно возвращать, при этом ставки по нему будут выше, чем по долларовому. В любом случае доллар – мировая валюта, а рубль, при всех его плюсах, ему не конкурент. В данный момент рублевые расчеты выгодны исключительно России. Только при профицитном торговом балансе и Украина будет в плюсе», - подчеркивает А.Охрименко.

Даже если откинуть вспоминающийся при слове «рубль» Таможенный союз, вхождение в который, по мнению экспертов, может напрочь перекрыть Украине дорогу в Евросоюз (что опять-таки на руку северной соседке), но учитывая, что профицит торгового баланса Украины – далекая перспектива, о чем свидетельствует положение дел в экономике и стране в целом, очень бы не хотелось подыгрывать «компаньону», который неоднократно и без того наказывал нас рублем…

Елена Быстрицкая (УНИАН)