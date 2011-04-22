Регуляторная политика будет направлена на создание условий для ведения бизнеса - Янукович

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ отмечает, что регуляторная политика государства будет направляться на создание надлежащих условий для ведения бизнеса.

Как сообщает пресс-служба Президента, об этом он сказал в четверг во время посещения села Шарнополь Монастырищенского района Черкасской области.

Глава государства напомнил, что власть уже приняла ряд решений, которые существенно облегчают ведение бизнеса, в том числе – в сфере дерегулирования.

«Вам не надо будет оббивать пороги чиновников», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ, обращаясь к сельской общине.

«Вообще, прежде всего надо преодолеть огромное административное давление, чтобы люди могли успешно развивать свой бизнес», - сказал он.

В свою очередь, присутствующий на этой встрече председатель Государственной налоговой службы Украины Виталий ЗАХАРЧЕНКО отметил, что сегодня был на одном из рынков и не услышал от предпринимателей сетований относительно тех или других препятствий собственно в ведении бизнеса. В то же время, у них были вопросы сугубо социального характера, заметил он.