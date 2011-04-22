Возбуждено уголовное дело в отношении Пилипишина

Прокуратура Киева возбудила уголовное дело в отношении бывшего председателя Шевченковского районного совета и райгосадминистрации столицы Виктора ПИЛИПИШИНА, который обвиняется в превышении власти и служебных полномочий, причинивших ущерб обществу на сумму свыше 15 млн. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киева, 21 апреля В.ПИШИПИШИНУ было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины.

Проводятся первоочередные следственные действия.