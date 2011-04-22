Межбанк: сегодняшнее открытие торгов - 7,9660/7,9730 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись падением котировок – 7,9660/7,9730 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», сегодня в Европе празднуют страстную пятницу, в связи с этим торги по европейской валюте возможны только на ТОМ’е.

Цены на российскую валюту понизились – 0,2848/0,2853, котировки по евро-гривне на ТОМ’е ушли вниз – 11,6145/11,6290.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар снизились – 1,4578/1,4580 (четверг — 1,4621/1,4623).

В четверг Нацбанк на рынок не выходил.