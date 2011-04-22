НБУ в первом квартале увеличил активы на 2,7%

Национальный банк Украины в первом квартале 2011 года увеличил активы на 2,7% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года – до 436,591 млрд. грн.

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в газете «Урядовий кур’єр» от 22 апреля 2011 года.

Согласно сообщению, средства и депозиты в иностранной валюте увеличились на 4% – до 127,943 млрд. грн., ценные бумаги нерезидентов – на 5,5%, до 159,991 млрд. грн. Объем авуаров НБУ в специальный правах заимствований вырос на 30% – до 82 млн. грн. Монетарное золото выросло на 1% – до 7,270 млрд. грн. Портфель ценных бумаг Украины увеличился на 1% – до 55,419 млрд. грн. Объем кредитов банкам и другим заемщикам сократился на 6% – до 57,224 млрд. грн., взносы в счет квоты МВФ увеличились – на 3%, до 17,315 млрд. грн.

Обязательства Нацбанка за отчетный период увеличились на 1,5% – до 340,744 млрд. грн., в том числе банкноты и монеты в обороте сократились на 2,4% – до 195,296 млрд. грн., обязательства перед МВФ выросли на 3% – до 79,026 млрд. грн.

Уставный капитал НБУ в отчетный период оставался на уровне 100 млн. грн., а собственный капитал увеличился на 7% – до 95,847 млрд. грн.

Фонды и другие резервы за первый квартал т.г. увеличились на 40% – до 8,497 млрд. грн., резервы переоценки иностранной валюты, монетарного золота и банковских металлов выросли на 4,5% – до 97,537 млрд. грн. Также Нацбанк снизил на 14,382 млрд. грн. стоимость финансовых активов к их справедливой стоимости в результате коррекции.