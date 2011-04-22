Нацбанк продлил действие временной администрации в «Соцкомбанке» до 21 июля

Правление Национального банка Украины продлило действие временной администрации и полномочия временного администратора АО «КБ «Соцкомбанк» – начальника отдела банковского надзора Управления Нацбанка в Одесской области Натальи ХОРОЛЕНКО на 3 месяца, с 22 апреля 2011 до 21 июля 2011 года.

Об этом говорится в сообщении Нацбанка, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, полномочия на выполнение функций временного администратора КБ «Соцкомбанка» на период его временного отсутствия переданы заведующему сектора регистрации, лицензирования и мониторинга банков отдела банковского надзора Управления НБУ в Одесской области Сергею БОКИЮ.

Справка УНИАН. КБ «Соцкомбанк» основан в 2003 году.

На 1 января 2011 года активы банка составили 0,635 млрд. грн., обязательства – 0,518 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 0,701 млрд. грн., собственный капитал – 117,391 млн. грн., уставный капитал – 155,23 млн. грн.

В 2010 году «Соцкомбанк» увеличил убыток против показателя 2009 года в 12,4 раза – до 50,5 млн. грн.

На 1 января 2011 года 79,8798% акций банка принадлежали Hertensteegh B.V.

Национальный банк Украины своим постановлением от 20 октября 2010 года №465 ввел временную администрацию в ПАО «Коммерческий банк «Соцкомбанк» с 21 октября 2010 года до 21 апреля 2011 года.