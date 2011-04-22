Fitch: рейтинги местных органов власти сдерживаются институциональной средой

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings отмечает, что развивающаяся институциональная среда для местных и региональных органов власти в Украине является недостаточно совершенной, а политическая система и основные институты страны все еще находятся в стадии формирования. Это сдерживающий фактор для кредитных рейтингов большинства украинских субнациональных образований.

Об этом говорится в специальном отчете Fitch: «Институциональная среда украинских субнациональных образований» («Institutional Framework for Ukrainian subnationals»).

По информации Fitch, сдерживающие факторы в рамках институциональной среды в Украине включают зависимость местных и региональных органов власти от фискальной политики, проводимой центральным правительством, и системы межбюджетных отношений, находящейся в процессе формирования. Кроме того, бюджеты субнациональных образований нередко дестабилизируются поздним одобрением бюджета страны, частыми изменениями в области распределения налоговых поступлений, трансфертов и расходных обязательств. Эти факторы негативно влияют на возможности среднесрочного и долгосрочного бюджетного планирования у местных и региональных органов власти.

Кроме того отмечается, что управление долгом у многих украинских местных и региональных органов власти является недостаточно развитым, и, несмотря на жесткое национальное регулирование, стратегии управления рисками и хеджирования являются недостаточно совершенными. «Их долг, как правило, представлен банковскими кредитами со сроком погашения менее одного года, что подвергает многие местные и региональные органы власти риску рефинансирования. Оценка риска по условным обязательствам (долг компаний госсектора) является сложной, поскольку эти обязательства не включаются в долг местных и региональных органов власти. Кроме того, финансовая отчетность компаний госсектора публично не раскрывается, имеет большой временной лаг и не подлежит обязательному внешнему аудиту», - говорят в Fitch.

В то же время в отчете рейтингового агентства также отмечается ряд позитивных моментов, которые оказывают положительное воздействие на рейтинги местных и региональных органов власти. Общая прозрачность и подотчетность украинских субнациональных образований улучшается. Система бюджетной отчетности является унифицированной и последовательной, и многие местные и региональные органы власти следуют практике регулярного публикования отчетов об исполнении бюджета в Интернете. Кроме того, задолженность местных и региональных органов власти является относительно небольшой по международным стандартам, и лишь немногие из них подвержены валютному риску.