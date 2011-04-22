«Родовид Банк» в I квартале сократил убыток в 8 раз

«Родовид Банк» (г. Киев) в I квартале 2011 года, по сравнению с соответствующим периодом 2010 года, сократил убыток в 8 раз – до 392,971 млн. грн. Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном системе раскрытия информации ГКЦБФР.

Активы банка в отчетном периоде сократились на 5% и на 1 апреля 2011 года составили 9,938 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – на 0,6%, до 4,417 млрд. грн., обязательства – на 1,6%, до 9,178 млрд. грн. Уставный капитал банка в отчетном периоде оставался на уровне 8,409 млрд. грн., собственный капитал сократился на 34% - до 760,076 млн. грн.

Напомним, 30 марта 2011 года Кабинет министров Украины принял решение о докапитализации «Родовид Банка» на 3,95 млрд. грн. и «Ощадбанка» на 604 млн. грн.

Средства будут использованы для проведения выплат вкладчикам «Родовид Банка» путем их перевода в «Ощадбанк».

Справка УНИАН. «Родовид Банк» зарегистрирован в 1990 году, на сегодня входит в группу крупных банков Украины.

В 2010 году «Родовид Банк» увеличил чистый убыток на 1% по сравнению с 2009 годом – до 4,209 млрд. грн.

С 16 марта 2009 года в «Родовид Банке» работает временная администрация Нацбанка.

В 2009 году «Родовид Банк» был докапитализирован при участии государства, в результате чего Министерство финансов Украины стало владельцем 99,9907% акций банка.