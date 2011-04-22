Межбанк: закрытие торгов: 7,9650/7,9750 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9660/7,9730, к 12:00 сузился спрэд 7,9670/7,9705. К закрытию торгов ценовые уровни установились на следующих значениях - 7,9650/7,9750 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», 22 апреля в Европе празднуют Страстную пятницу, в связи с этим торги по европейской валюте были возможны только на ТОМ’е.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2848/0,2853, к 12:00 цены упали до 0,2842/0,2847. К закрытию торгов цены достигли уровня 0,2841/0,2846. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 28,0044 (+0,1474).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,4545/1,4585. Рынок евро-гривня открылся на ТОМ’е следующими индикативными котировками – 11,6145/11,6290, к 12:00 цены ушли вниз 11,6015/11,6130. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли дневного минимума 11,5875/11,6080.