ПУМБ сократил чистую прибыль в 3 раза

«Первый украинский международный банк» (ПУМБ, г. Киев) в I квартале 2011 года, по сравнению с соответствующим периодом 2010 года, сократил чистую прибыль в 3 раза – до 8,436 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в системе раскрытия информации ГКЦБФР.

Активы банка за отчетный период увеличились на 10,5% и на 1 апреля 2011 года составили 20,002 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов - на 3,6%, до 14,105 млрд. грн., обязательства - на 12%, до 17,122 млрд. грн.

Размер уставного капитала банка за указанный период не изменялся и составляет 2,523 млрд. грн., собственный капитал увеличился на 1% - до 2,881 млрд. грн.

Справка УНИАН. ПАО «Первый украинский международный банк» (ПУМБ, г. Киев) основано в 1991 году, входит в группу крупнейших банков Украины.

В 2010 году ПУМБ получил чистую прибыль в размере 234,584 млн. грн.

Основным акционером банка является ООО «СКМ Финанс» – 89,87% акций. Банк контролирует украинский бизнесмен Ринат АХМЕТОВ.