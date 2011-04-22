«Альфа-Банк» в I квартале увеличил прибыль в 6 раз

ПАО «Альфа-Банк» (г. Киев) в январе-марте 2011 года получило 2,427 млн. грн. прибыли против 399 тыс. грн. за аналогичный период 2010 года.

Об этом сообщается в официальном интернет-издании Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Активы банка за отчетный период выросли на 7,05% и на 1 апреля 2011 года составили 28,473 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов - на 4,2% - до 23,878 млрд. грн., обязательства - на 7,9% - до 25,338 млрд. грн., уставный капитал банка - 3,716 млрд. грн., собственный капитал - на 0,3% - до 3,135 млрд. грн.

Справка УНИАН. ПАО «Альфа-Банк» (г. Киев) зарегистрировано в январе 2001 года.

«Альфа-Банка» (Украина) входит в состав консорциума «Альфа-Групп».