Франция может приостановить действие на своей территории Шенгенского соглашения

Франция не исключает возможности приостановки действия в отношении ее территории режима Шенгенского соглашения, введенного в 1985 году для облегчения доступа иностранцев в страны Евросоюза.

Как передает ИТАР-ТАСС, об этом сообщил Елисейский дворец.

Данное решение власти республики могут принять в связи с необходимостью поставить преграду на пути нарастающего потока мигрантов, прежде всего из Ливии и Туниса.

Несколько дней назад Франция на несколько часов прервала железнодорожное сообщение с соседней Италией, с территории которой в страну попадает большая часть мигрантов из Ливии и Туниса. Данная мера вызвала возмущение как итальянских властей, так и ряда правозащитных организаций. Она, однако, была признана законной Европейской комиссией.