Янукович утвердил положение о Государственной финансовой инспекции
08:41, 26 апреля 2011Финансы
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Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ утвердил Положение о Государственной финансовой инспекции Украины.
Текст соответствующего указа от 23 апреля размещен на сайте главы государства.
Кабинету Министров Украины поручено в трехмесячный срок привести свои акты в соответствие с этим указом.
Как сообщал УНИАН, в связи с проведением административной реформы Государственная финансовая инспекция Украины заменила Главное контрольно-ревизионное управление.
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