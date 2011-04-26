Янукович утвердил положение о Государственной финансовой инспекции

08:41, 26 апреля 2011
Финансы
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Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ утвердил Положение о Государственной финансовой инспекции Украины.

Текст соответствующего указа от 23 апреля размещен на сайте главы государства.

Кабинету Министров Украины поручено в трехмесячный срок привести свои акты в соответствие с этим указом.

Как сообщал УНИАН, в связи с проведением административной реформы Государственная финансовая инспекция Украины заменила Главное контрольно-ревизионное управление.

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