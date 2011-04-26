"БТА Банк" не будет выплачивать дивиденды за 2010 год

"БТА Банк" (г. Киев) не будет выплачивать дивиденды за 2010 год.

Как сообщила УНИАН пресс-служба банка, соответствующее решение было принято на собрании акционеров финансового учреждения 22 апреля.

«Принято решение капитализировать годовую прибыль "БТА Банка" в размере 5,925 млн. грн., направив ее в резервный фонд банка. Дивиденды не выплачивались», - говорится в сообщении.

Справка УНИАН. ПАО «БТА Банк» (ранее ОАО «Украинский кредитно-торговый банк») создано в 1992 году. Банк по объему активов занимает 38-е место среди 175 банков Украины.

Активы банка на 1 января 2011 года составляли 3,834 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов - 2,173 млрд. грн., обязательства - 2,299 млрд. грн., уставный капитал - 1,5 млрд. грн., собственный капитал - 1,536 млрд. грн.

«БТА Банк» в 2010 году увеличил чистую прибыль против показателя 2009 года почти в 2 раза – до 5,888 млн. грн.

Единственным акционером ПАО «БТА Банк», владеющим более 10% акций, является казахстанское АО «БТА Банк», которому принадлежит 49,9883% акций.