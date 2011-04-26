Инвестиции в альтернативную энергетику могут существенно вырасти в 2011-2012 гг. - банкир

Инвестиции в проекты, связанные с развитием альтернативной энергетики, под влиянием мировых природных и техногенных катастроф могут иметь общемировую тенденцию к существенному росту в 2011-2012 гг. Такое мнение в комментарии УНИАН высказал председатель правления «Банка Кипра» Владислав БАЙРАКА.

«Авария на атомной электростанции в Японии заставит еще раз задуматься как политических лидеров разных стран, так и бизнесменов о перспективности скорейшего развития альтернативной энергетики», - считает финансист. Поэтому, добавляет он, можно ожидать, что в предстоящие два года темпы вложений в проекты альтернативной энергетики могут существенно ускориться.

В Украине такие проекты, по мнению В.БАЙРАКИ, будут реализовываться с некоторым временным лагом по сравнению с развитыми и активно развивающимися странами. Однако, актуальность альтернативной энергетики для Украины очень высока, особенно в свете того, что преодоление последствий чернобыльской аварии сейчас приходится финансировать также за счет внешнего донорства.

Справка УНИАН.ПАО "Банк Кипра" – это универсальный банк, который предоставляет классические банковские услуги физическим лицам, малому, среднему и корпоративному бизнесу. Сеть Банка Кипра насчитывает 32 отделения в 8 регионах Украины.

Приоритетом в развитии банка является финансирование украинских предприятий и физических лиц через широкий спектр кредитных продуктов на условиях, отвечающих рыночной ситуации.

По состоянию на 30 марта 2011 года общий объем активов Банка составил 2,32 млрд. грн., уставный капитал – 531 млн.грн.

ПАО "Банк Кипра" является частью ведущей финансовой группы Кипра - . Bank of Cyprus Group, основанной в 1899 году. Группа оперирует 600 отделениями в 8 странах мира и штатом из 12000 сотрудников. Акции Банка Кипра котируются на Кипрской и Афинской фондовых биржах.