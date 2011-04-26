Межбанк: открытие торгов - 7,9670/7,9720 грн./долл.
11:19, 26 апреля 2011Финансы
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Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 7,9670/7,9720 грн./долл., цены на российскую валюту поднялись – 0,2862/0,2865 грн./рубль, котировки по евро-гривне ушли вверх – 11,6215/11,6295 грн./евро.
Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».
На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар повысились – 1,4603/1,4605 долл./евро (пятница, 22 апреля, - 1,4578/1,4580 долл./евро).
В пятницу, 22 апреля, Национальный банк Украины на рынок не выходил.
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