На положительных новостях из США евро может пробить уровень 1,46 - эксперт

В случае выхода позитивных новостей по США и восстановления американских фондовых рынков евро, по оценкам аналитиков FOREX CLUB в Украине, может пробить уровень 1,46, а фунт – подняться выше отметки 1,6550.

Как отмечают аналитики, в центре внимания инвесторов по-прежнему остается предстоящее в среду заседание ФРС США по процентным ставкам. Согласно прогнозам экспертов, ФРС оставит денежно-кредитную политику без изменений. Кроме того, важными новостями для рынка во вторник, 26 апреля, станут: отношение объёма государственного долга еврозоны к ВВП, индикатор потребительской уверенности США и индекс производственной активности от ФРС-Ричмонда.