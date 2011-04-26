Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ исключает отмену льгот чернобыльцам после принятия закона о выполнении государством решений судов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н. АЗАРОВ заявил сегодня журналистам на брифинге.

«Прежде всего, никогда не надо обманывать людей. Никогда ради своей политической выгоды нельзя лгать и обманывать простых людей. Это самое главное. Не гнаться ни за рейтингами, ни за имиджами. Никогда правительство не пойдет и не инициирует отмену этих льгот», - сказал Н.АЗАРОВ.

В то же время он подчеркнул отсутствие возможности на 100% оплачивать эти льготы. «Мы сейчас делаем все возможное для того, чтобы все что нужно, отдать на это благородное дело. Все что можно», - сказал премьер-министр.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины подал в парламент законопроект, предусматривающий новую процедуру исполнения решений национальных судов, ответственность за выполнение которых несет государство.

Проекту закона «О гарантиях государства относительно исполнения решений суда» предусматривает устранение проблемы неисполнения решений суда и вводит механизм погашения задолженности по решениям, ответственность за выполнение которых несет государство, и которые накопились по состоянию на 1 января 2012 года.

Кроме того, этим законопроектом предусматривается предоставление правительству права самостоятельно определять размеры и механизмы выделения социальной помощи.