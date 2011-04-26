Крупный бизнес будет стремиться к докризисным объемам кредитования - эксперт

Кредитный рынок Украины продолжает расти, и в ближайшие месяцы крупный корпоративный бизнес будет стремиться освоить докризисные объемы.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН директор департамента корпоративного бизнеса «Брокбизнесбанка» Антон СУХОРУКОВ.

Он отметил, что, согласно ранее проведенному ежеквартальному опросу Национального банка Украины, смягчение условий кредитования позитивно сказалось на планах бизнеса по получению кредитов. Более трети респондентов, опрошенных НБУ, намерены обратиться в финансовые учреждения для получения кредитов.

А.СУХОРУКОВ также напомнил, что Кабинет Министров планирует потратить более 765 миллионов гривень на удешевление кредитов для инвесторов. Главным распорядителем средств назначено Министерство экономического развития и торговли. Удешевление кредитов предполагается осуществлять на конкурсной основе путем компенсации процентных ставок за пользование кредитами, привлеченными компаниями для финансирования инновационных и инвестиционных проектов.

По словам эксперта, оптимистично настроены специалисты международного рейтингового агентства Moody`s Investors Service. Там прогнозируют рост кредитного портфеля банков Украины в 2011 году около 10%, а в 2012 году – до 15-20%.

Как считает А.СУХОРУКОВ, среди сдерживающих факторов активного роста кредитования остается накопленная просроченная задолженность, а также недостаточное количество качественных заемщиков. «Не все еще отрасли полностью восстановились после кризисного периода, и банки не спешат активно наращивать свои кредитные портфели, проявляя скрупулезность в изучении финансового состояния потенциальных заемщиков, а также ликвидности залога», - считает эксперт.

При этом, по его мнению, в ближайшее время банки не станут либеральнее проводить оценку платежеспособности заемщиков. Предпосылок к снижению требований к платежеспособности заемщиков нет. Детальный подход к оценке платежеспособности заемщиков, который сформировался в последние два года, сохранится и в дальнейшем.