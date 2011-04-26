Для Харьковской области на подготовку к Евро-2012 выделят 4,7 млрд. грн.

На реализацию Харьковской областной Целевой программы подготовки и проведения финальной части Чемпионата Европы 2012 года по футболу в 2011 году предусмотрено финансирование в размере 4,7 млрд. грн.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковского областного совета, об этом сказал председатель Харьковского облсовета Сергей ЧЕРНОВ в прямом эфире областного радио.

По его словам, в том числе из государственного бюджета в 2011 году планируется выделить 2,48 млрд. грн., из областного бюджета – 34,4 млн. грн., из бюджета города Харькова – 871,0 млн. грн., из местных бюджетов – 905,0 млн. грн., из других источников – 1,36 млрд. грн.

С.ЧЕРНОВ заметил, что областная программа подготовки к Евро-2012 учитывает принятые Кабинетом министров Украины изменения к Государственной программе подготовки к чемпионату.

«В частности, будет продолжена реконструкция стадиона «Металлист». На выполнение программы в ближайшее время ожидаем поступлений дополнительных средств из госбюджета в сумме 31 млн. грн.», - сказал С.ЧЕРНОВ.