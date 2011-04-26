Нацбанк намерен либерализовать торги валютой на межбанке

Национальный банк Украины намерен либерализовать осуществление торгов валютой на межбанковском валютном рынке.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель председателя Национального банка Украины (НБУ) Юрий КОЛОБОВ.

«В программе с МВФ у нас есть ряд позиций, которые мы должны либерализовать. Это отмена норм только покупать или только продавать валюту. Документ уже подготовлен, постановление уже подписано. Банки смогут в ближайшее время спокойно покупать и продавать в рамках валютной позиции», — сказал Ю.КОЛОБОВ.

Кроме того, он сообщил, что Нацбанк намерен ввести на рынок инструмент — валютный своп. Срок действия договоров 1 год.

«Также мы вводим такой инструмент как валютный своп. Постановление уже завизировано, все отработано. В ближайшее время этот механизм будет включен в рынок», — сообщил КОЛОБОВ.

Что касается прогнозов курса национальной валюты на ближайшую перспективу, то он лишь отметил, что на сегодня курс гривни определяется рыночной конъюнктурой, при этом официальный курс гривни незначительно отличается от курса на межбанковском валютном рынке. При этом НБУ не намерен удерживать курс нацвалюты на каком-то определенном уровне.

«Мы не видим оснований держать курс гривни на каком-то ограничении» - подчеркнул Ю.КОЛОБОВ.

Кроме того, он сообщил, что НБУ на сегодня не видит оснований для изменения как учетной ставки, так и ставки рефинансирования.

«Сейчас мы не видим оснований менять учетную ставку, так как у нас сегодня больше привязка к ставке рефинансирования» - говорит Ю.КОЛОБОВ. - «На сегодня ставка 9,25% (ставка рефинансирования - УНИАН). По программе с МВФ она у нас она должна быть чуть больше чем инфляция, а инфляция у нас меньше чем 9,25%, поэтому мы ставку не меняем».