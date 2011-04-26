Торги на межбанке сегодня закрылись котировками 7,9690-7,9720 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9670/7,9720, к 12:00 цены поднялись до 7,9700/7,9730. К закрытию торгов ценовые уровни понизились и составили 7,9690/7,9720 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2862/0,2865, к 12:00 цены повысились до 0,2864/0,2866. К закрытию торгов цены достигли уровня 0,2867/0,2869. В России курс доллар-рубль снизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 27,7776 (-0,0762).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,4495/1,4650. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 11,6215/11,6295, к 12:00 цены ушли вверх – 11,6505/11,6575. К закрытию торгов ценовые показатели по евро-гривне откатились к уровню 11,6450/11,6525.