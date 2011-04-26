МВФ назвал четыре требования к Украине

Для получения очередного транша кредита Международного валютного фонда Украина должна выполнить еще четыре требования.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил глава представительства МВФ в Украине Макс АЛЬЕР, выступая в ходе «круглого стола», посвященного перспективам получения Украиной средств МВФ.

Он отметил, что первым требованием Фонда является проведение в Украине пенсионной реформы в соответствии с положениями, прописанными в программе сотрудничества.

«Во-первых, это пенсионная реформа и приведение ее в соответствие с теми требованиями, которые были прописаны в меморандумах, подписанных еще в июле и декабре», – сказал М.АЛЬЕР.

По его словам, украинская сторона попросила дополнительное время для проведения консультаций по данному вопросу.

Второе требование, как сообщил М.АЛЬЕР, касается корректировки тарифов на газ и теплоснабжение.

По словам главы представительства МВФ в Украине, третье требование связано с предыдущим и обусловлено тем, что Фонд согласился на менее значительное повышение тарифов, при этом отметив необходимость поиска дополнительных финансовых ресурсов.

«Дело в том, что мы договаривались, что те доходы, которые не будут получены из-за введения более низких тарифов, чем мы ожидали, будут компенсированы другими мерами, и это поможет собрать дополнительные средства. То есть третье требование – это именно те меры, которые помогли бы нам покрыть эту разницу... Требованием является то, что дефицит «Нафтогаза» будет не более 3% ВВП», – сказал М.АЛЬЕР.

Четвертое требование Фонда связано с деятельность Нацбанка, в частности, с необходимостью отмены требования обязательного выкупа рекапитализационных облигаций, которое по мнению МВФ, снижает независимость НБУ.

«Такое требование предписывалось в антикризисном законе, который был принят в 2008 году и должен был закончить свое действие в конце 2010 года. Но поскольку можно говорить о приближении завершения кризиса... то мы считаем, что это требование надо отменять, а не продлевать, потому что оно ограничивает независимость НБУ», – сказал АЛЬЕР.

При этом он отметил, что сроки получения Украиной очередного транша кредита МВФ зависят исключительно от того, насколько быстро украинские власти смогут выполнить перечисленные требования.

«Мы будем подавать нашему Совету директоров на пересмотр программу с Украиной после того, как Украина выполнит эти четыре требования», – подчеркнул М.АЛЬЕР.

Справка УНИАН. Новая программа сотрудничества Украины и МВФ, одобренная в июле 2010 года, предусматривает выделение Украине кредита на сумму 15,15 млрд. долл. Срок действия программы составляет 2,5 года. Средства привлекаются под ставку 3,5% годовых.

Сразу после одобрения программы сотрудничества Украина получила первый транш данного кредита МВФ в размере 1,89 млрд. долл.

Совет директоров Международного валютного фонда на заседании 22 декабря 2010 года принял решение о выделении Украине второго транша кредита stand-by в объеме 1 млрд. SDR, что составляет 1,5 млрд. долл.