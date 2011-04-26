Госдолг Польши в 2010 году вырос до 55% ВВП

Варшава. Государственный долг Польши, крупнейшей страны Восточной Европы, входящей в Евросоюз, в 2010 году вырос до 55% ВВП против 50,9% в 2009 году.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом сообщает Главное управление статистики в Польше.

Согласно сообщению, дефицит государственных финансов за прошлый год увеличился до 7,9% ВВП (около 40 млрд. долларов) с 7,3% в 2009 году.

Отмечается, что аналитики ожидали роста госдолга до 55,1% ВВП, а дефицита госфинансов – до более 8%.

По обнародованным сегодня данным статистического ведомства Евросоюза, госдолг всех 27 стран ЕС в прошлом году вырос до рекордных 80% ВВП против 74,4% в 2009 году, а 17 стран еврозоны – до 85,1% ВВП против с 79,3% в 2009 году.

Дефицит госфинансов всех стран ЕС сократился до 6,4% ВВП с 6,8%, а еврозоны – до 6% ВВП с 6,3% в 2009 году.

Справка УНИАН. Принятый в 1997 году пакт о стабильности и процветании обязывает страны Евросоюза удерживать бюджетный дефицит не выше 3% ВВП, а уровень госдолога – не более 60% ВВП.

Выполнение этих критериев необходимо для вхождения в зону единой европейской валюты евро, которую Польша ранее планировала ввести в 2012 году.

Конституция Польши обязывает власти принудительно сократить расходы в случае, если госдолг страны превысит 60% ВВП.