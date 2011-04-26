Бывшему председателю Шевченковской районной в г. Киеве государственной администрации Виктору ПИЛИПИШИНУ избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Об этом сообщает Отдел связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины.

В сообщении напоминается, что прокуратурой столицы расследуется уголовное дело об обвинении бывшего председателя Шевченковской районной в г. Киеве государственной администрации В.ПИЛИПИШИНА в превышении служебных полномочий при передаче в частную собственность одному из обществ зданий на проспекте Победы общей площадью более 3220 кв. м, чем нанесен ущерб общине на сумму более 15 млн. грн. В том числе частной структуре было незаконно передано здание действующей вечерней школы № 5, где до последнего времени проводились занятия.

В связи с поступлением информации о намерении В.ПИЛИПИШИНА уклониться от следствия, следователем прокуратуры было принято решение о его временном задержании по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины, а также о привлечении в качестве обвиняемого.

Голосеевским районным судом 22 апреля 2011 года вынесено постановление о задержании и доставке В.ПИЛИПИШИНА в суд для рассмотрения представления об избрании ему меры пресечения – взятии под стражу.

Однако по указанным решениям следователя и суда В.ПИЛИПИШИН не задерживался, поскольку находился на лечении в медицинском заведении, а на данное время находится в Национальном научном центре «Институт кардиологии им. академика Н. Д. Стражеско».

Учитывая состояние здоровья обвиняемого В.ПИЛИПИШИНА, следователем прокуратуры 25 апреля ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

На данное время проводятся следственные действия с целью установления всех обстоятельств дела.