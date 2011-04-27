Вопрос наращивания объемов кредитования особо актуален - эксперт

Вопрос наращивания объемов кредитования на сегодняшний день является особо актуальным, в частности за счет снижения стоимости кредитов.

Такую точку зрения высказала в комментарии агентству УНИАН первый заместитель председателя правления «Брокбизнесбанка» Наталья СИНЯВСКАЯ.

В связи с этим, добавила она, останется актуальным вопрос оптимизации стоимости привлекаемых ресурсов. По этой причине в 2011 году в отношении ставок на рынке депозитов будет наблюдаться постепенное снижение, хотя и без резких переходов.

По словам Н.СИНЯВСКОЙ, за период с 18 по 22 апреля на рынке депозитов физических лиц отмечено очередное снижение процентных ставок по депозитам за счет депозитных продуктов отдельных финансовых структур. Снижение коснулось всех видов депозитных вкладов, ставки по которым в среднем упали на 1 процентный пункт. Процентные ставки по депозитам в гривне сложились следующие: на срок 1 месяц – от 1,5 до 9,5% годовых (средняя - 6,4%); 3 месяца – от 4,7 до 13% (средняя - 9,5%); 6 месяцев – от 6 до 14,5% (средняя - 11,06%); 12 месяцев – от 8,25 до 15,5% (средняя - 12,39%).

Как сообщила эксперт, по вкладам в долларах США ставки таковы: на срок 1 месяц – от 1,5 до 5,75% годовых (средняя - 3,55%); 3 месяца – от 2,1 до 7,75% (средняя – 4,94%); 6 месяцев – от 2,15 до 8,25% (средняя - 5,59%); 12 месяцев – от 2,85 до 8,75% (средняя - 6,25%). По вкладам в евровалюте ставки следующие: на срок 1 месяц – от 0,5 до 4,5% годовых (средняя - 2,35%); 3 месяца – от 1 до 6,75% (средняя - 3,18%); 6 месяцев – от 1,15 до 7,25% (средняя – 3,67%); 12 месяцев – от 1,4 до 7,75% (средняя - 4,24%).