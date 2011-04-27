Золото дорожает, доллар - падает...

Цена золота вновь достигла рекордного показателя на фоне продолжающегося падения курса доллара.

Так, июньский фьючерс на золото по итогам торгов в Нью-Йорке подорожал на 0,4 доллара - до 1508,8 доллара за тройскую унцию. По итогам торгов вторника евро подрос до 1,4640 доллара против 1,4583 доллара за евро на конец понедельника.

По отношению к иене курс американской валюты также продемонстрировал снижение и составил 81,53 иены против 81,69 иены в понедельник.

Доллар дешевел в ожидании двухдневного заседания ФРС США. Ожидается, что ФРС примет решение сохранить базовую процентную ставку без изменений, на рекордно низком уровне в 0-0,25%, и продолжить реализацию программы выкупа с рынка гособлигаций на 600 миллиардов долларов, которая поддерживает подобную политику низких ставок, передает Bloomberg.