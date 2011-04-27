Торги на межбанке сегодня открылись котировками 7,9660-7,9740 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками – 7,9660/7,9740 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись до 0,2873/0,2877, котировки по евро-гривне ушли вверх – 11,6780/11,6915.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли – 1,4663/1,4665 (вторник – 1,4603/05).

Во вторник, 26 апреля, Нацбанк на рынок не выходил.