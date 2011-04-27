Банк «Хрещатик» в первом квартале увеличил чистую прибыль в 4,8 раза

Чистая прибыль ПАО «Коммерческий банк «Хрещатик» в январе-марте 2011 года составила 9,325 млн. грн., что в 4,8 раза больше по сравнению с показателем за аналогичный период 2010 года.

Об этом говорится в отчете банка, опубликованном в газете «Голос Украины» (№76 от 27 апреля т.г.).

Активы банка с начала года увеличились на 2% и на 1 апреля 2011 г. составили 7,211 млрд. грн., обязательства – на 2% – до 6,628 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – уменьшились на 1,3% – до 4,254 млрд. грн., собственный капитал – вырос на 2% – до 582,080 млн. грн.

Размер уставного капитала банка в январе-марте 2011 года не изменился и на 1 апреля составил 728,861 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО «Коммерческий банк «Хрещатик» зарегистрировано в мае 1993 года и на сегодняшний день входит в группу крупных банков Украины.

На 1 апреля 2011 года акционерами банка «Хрещатик» являются ООО «КФ «Укрфинком», прямое участие – 37,3522%, Главное финансовое управление исполнительного органа Киевского городского совета, прямое участие – 24,5251%, ООО «Маркет Инвест Групп», прямое участие – 24,9796%.