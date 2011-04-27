В ожидании решения ФРС евро может откатиться до уровней 1,4500-1,4550 - эксперт

Евровалюта, по прогнозам аналитиков FOREX CLUB в Украине, на сегодняшних торгах может откатиться от максимумов вторника до уровней 1,4500-1,4550. Доллар/франк может в очередной раз передвинуть минимумы, однако по паре ожидается откат до 0,8780. Торговый диапазон для пары фунт/доллар – 1,6430-16500, доллар/иена – 81,80-82,00.

Как отмечают аналитики, все это произойдет в преддверии самых важных событий текущей недели – рынок в ожидании решения ФРС США по процентным ставкам и пресс-конференции Бена Бернанке. Также будут опубликованы квартальные прогнозы по экономическому состоянию США, уровню занятости и инфляции.