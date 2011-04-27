«Брокбизнесбанк» сократил прибыль на 35%

«Брокбизнесбанк» (г. Киев) в январе-марте 2011 года, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, сократил прибыль на 35% – до 12,470 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в газете «Голос Украины» (№76 от 27 апреля т.г.).

С начала года активы банка выросли на 4,8% и на 1 апреля 2011 года составили 16,594 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов уменьшились на 0,62% – до 12,405 млрд. грн., обязательства выросли на 5,6% – до 14,214 млрд. грн. Уставный капитал банка за отчетный период не изменился и на 1 апреля составил 1,982 млрд. грн., собственный капитал вырос на 0,5% – до 2,379 млрд. грн.

Справка УНИАН. АБ «Брокбизнесбанк» (г. Киев) основан в 1991 году, входит в группу крупнейших банков Украины.

Основными акционерами банка являются Сергей БУРЯК, прямое участие – 48,6008%, опосредованное – 46,9798%, Александр БУРЯК, прямое участие – 46,9798%, опосредованное – 48,6008%.