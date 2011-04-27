«ВТБ Банк» в первом квартале увеличил чистую прибыль почти в две тысячи раз

ПАО «ВТБ Банк» (г. Киев) в I квартале 2011 года, по сравнению с соответствующим периодом 2010 года, увеличило чистую прибыль почти в 2 тыс. раз – до 117,493 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в газете “Голос Украины” (номер от 27 апреля т.г.).

Активы банка увеличились на 4% и на 1 апреля 2011 года составили 33,589 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов на 0,2%, до 30,581 млрд. грн., обязательства - на 4%, до 29,991 млрд. грн. Уставный капитал оставался на уровне 5,416 млрд. грн., собственный капитал увеличился на 4% - до 3,597 млрд. грн.

Справка УНИАН. ПАО «ВТБ Банк» основано в 1992 году, входит в группу крупнейших банков Украины.

Российский "Внешторгбанк" (ВТБ) владеет 99,9153% акций ПАО «ВТБ Банк».