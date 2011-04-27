АМК разработает законопроект по внедрению электронных торгов

Антимонопольный комитет Украины отрабатывает вопрос создания межведомственной рабочей группы по изучению опыта России в части функционирования системы электронных торгов и разработке законопроекта по внедрению системы электронных торгов в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в АМК сообщил государственный уполномоченный комитета Сергей ШЕРШУН.

Как отметил он, такие торги позволяют максимально устранить человеческий фактор во время закупок, исключают возможность сговора между участниками и давления со стороны заказчика за счет анонимности участников торгов, ведомости о которых раскрываются лишь после их проведения.

При этом открытый аукцион в электронной форме позволит заказчикам более эффективно использовать бюджетные средства при госзакупках и получать товар по самой низкой цене. По данным С.ШЕРШУНА, экономия РФ на внедрении такой системы с 2006 по 2010 г. составила свыше 1 трлн. руб. «Безусловно, Украина также получит существенную экономию бюджетных средств при внедрении такой системы», - отметил С.ШЕРШУН.

По его данным, сейчас ведется работа по соответствующим изменениям в законодательство относительно электронных торгов. В то же время, он не назвал даты возможного введения в Украине электронных торгов, ссылаясь на то, что сначала необходимо создать рабочую группу по разработке соответствующего законодательства.

В свою очередь, госуполномоченный АМК Сергей СТЕФАНОВСКИЙ отметил, что на сегодня количество претензий и жалоб на неправильно проведенные торги при госзакупках снизилось. В частности, в 2010 г., по данным Министерства экономики, было принято 6 тыс. жалоб, рассмотрено 1,5 тыс. «На сегодня с оплатой пришло 140 жалоб (в 1-м квартале — УНИАН). Количество жалоб значительно снизилось и отсеялись те, кто делали бизнес на жалобах», - отметил он. По его словам, это связано с изменениями в законодательство, которое ужесточилось в связи с принятием Закона Украины «Об осуществлении государственных закупок».

Напомним, данный закон, которым на АМК возложена функция органа обжалования в сфере госзакупок, вступил в силу 31 июля 2010 г.