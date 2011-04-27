«Укрсоцбанк» в I квартале увеличил чистую прибыль на 24%

ПАО «Укрсоцбанк» (г. Киев) в I квартале 2011 года, по сравнению с соответствующим периодом 2010 года, увеличило чистую прибыль на 24% - до 1,901 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в газете «Голос Украины» (номер от 27 апреля т.г.).

Активы банка в отчетном периоде выросли на 0,3% и на 1 апреля 2011 года составили 41,745 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов сократились на 0,8% - до 37,165 млрд. грн., обязательства увеличились на 0,4% - до 35,155 млрд. грн. Уставный капитал в отчетном периоде оставался на уровне 1,270 млрд. грн., собственный капитал увеличился на 0,3% - до 6,590 млрд. грн.

Справка УНИАН. АКБ «Укрсоцбанк» основан в сентябре 1990 года, на сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

Итальянская группа UniCredit владеет 95,4439% акций «Укрсоцбанка».