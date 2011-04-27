«Райффайзен Банк Аваль» сократил чистую прибыль в 14 раз

«Райффайзен Банк Аваль» (Киев) в первом квартале 2011 года сократил чистую прибыль в 14 раз по сравнению с аналогичным периодом 2010 года – до 1,536 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в системе раскрытия информации ГКЦБФР.

Согласно сообщению, активы банка за указанный период сократились на 0,4% и на 1 апреля 2011 года составили 54,886 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – на 0,2%, до 43,750 млрд. грн., обязательства – на 0,5%, до 48,431 млрд. грн. Уставный капитал банка оставался на уровне 3,003 млрд. грн., собственный капитал – увеличился на 0,2%, до 6,454 млрд. грн.

Справка УНИАН. Акционерное общество «Райффайзен Банк Аваль» основано в 1992 году, на сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

Австрийская группа "Райффайзен" владеет 96,18% акций «Райффайзен Банка Аваль».