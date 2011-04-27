Межбанк: торги по доллару закрылись котировками 7,9700/7,9780 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9660/7,9740, к 12:00 сузился спрэд 7,9695/7,9735. К закрытию торгов ценовые уровни поднялись до 7,9700/7,9780 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2873/77, к 12:00 цены повысились до 0,2875/79. К закрытию торгов цены снизились до 0,2872/75. В России курс доллар-рубль снизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 27,7100 (-0,0676).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,4640/1,4710. Рынок евро-гривна открылся индикативными котировками 11,6780/11,6915, к 12:00 цены ушли вверх - 11,6940/11,7055. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH установились на значениях 11,6915/11,7090.