«Проминвестбанк» в I квартале сократил убыток в 3 раза – до 48,674 млн. грн.

"Проминвестбанк" (ПИБ, Киев) в первом квартале 2011 года уменьшил убыток в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2010 года – до 48,674 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении банка, опубликованном в системе раскрытия информации ГКЦБФР.

Согласно сообщению, активы банка за отчетный период увеличились на 1% и на 1 апреля 2011 года составили 34,948 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – на 6,5%, до 27,380 млрд. грн., обязательства – на 1,3%, до 30,411 млрд. грн.

Уставный капитал банка за отчетный период оставался на уровне 5,299 млрд. грн., собственный капитал сократился на 1% – до 4,537 млрд. грн.

Справка УНИАН. Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк ("Проминвестбанк") создан в 1992 году, на сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (Российская Федерация) владеет 93,84% "Проминвестбанка".