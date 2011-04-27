"ПриватБанк" направил почти 95% прибыли за 2010 год на капитализацию банка

ПАО "КБ «ПриватБанк» (Днепропетровск) направило 94,88%, или 1,3 млрд. грн., прибыли за 2010 год, которая составила 1,370 млрд. грн., на капитализацию банка.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе банка, соответствующее решение было принято на общем собрании акционеров 26 апреля 2011 года.

Согласно сообщению, остальная часть прибыли будет направлена на формирование резервного фонда и общих резервов банка.

В банке не уточняют, каким именно способом будет проведена капитализация части прибыли, полученной в 2010 году, а также будет ли банк выплачивать дивиденды по итогам деятельности за 2010 год.

Как сообщал УНИАН, председатель правления КБ «ПриватБанк» Александр ДУБИЛЕТ заявил, что банк по итогам 2011 года ожидает прибыль в размере более 1,5 млрд. грн.

Справка УНИАН. ПАО КБ «ПриватБанк» (Днепропетровск) основано в 1992 году, на сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

На 1 апреля 2011 года активы банка составили 128,361 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 111,470 млрд. грн., обязательства – 116,034 млрд. грн., собственный капитал – 12,326 млрд. грн., уставный капитал – 8,860 млрд. грн.

«ПриватБанк» в I квартале 2011 года получил чистую прибыль в размере 434,654 млн. грн.

Основными акционерами «ПриватБанка» являются Игорь КОЛОМОЙСКИЙ – 49,1535% акций и Геннадий БОГОЛЮБОВ – 48,9971%.