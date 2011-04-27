«Укргазбанк» в I квартале увеличил прибыль на 35%

ПАО "АБ «Укргазбанк» (Киев) в январе-марте 2011 года получило чистую прибыль в размере 3,188 млн. грн., что на 35% больше показателя аналогичного периода 2010 года.

Об этом сообщается в системе раскрытия информации Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, активы банка за указанный период уменьшились на 2,5% и на 1 апреля 2011 года составили 13,491 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – выросли на 15,4%, до 12,165 млрд. грн., обязательства – сократились на 2,4%, до 11,56 млрд. грн.

Уставный капитал банка за отчетный период не изменился и на 1 апреля составил 5,7 млрд. грн., собственный капитал – уменьшился на 3%, до 1,932 млрд. грн.

Справка УНИАН. ПАО "АБ «Укргазбанк» (Киев) создано в 1993 году и на сегодняшний день входит в группу крупных банков Украины.

По результатам докапитализации «Укргазбанка» при участии государства Министерство финансов Украины является владельцем 87,719% акций банка.