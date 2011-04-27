Украина в 2012 году выплатит по долгам 53 млрд. грн. – Азаров

Украина в 2012 году выплатит по долгам 53 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сегодня на брифинге в ходе своей поездки в Киевскую область.

«В прошлом году 50 млрд. грн. долгов отдали. В этом году 90 млрд. будем отдавать, в следующем – 53 млрд.», – сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он сравнил объем госдолга, который Украине необходимо отдать, с бюджетом Днепропетровской области. По словам Н.АЗАРОВА, Украине в 2011 году необходимо будет расплатиться с долгами, объем которых равен 15 бюджетам Днепропетровской области (бюджет региона составляет 6 млрд. грн.).

В то же время Н.АЗАРОВ отметил, что Украина постепенно выйдет на нормальный уровень выплаты задолженности по государственному долгу, который, по его оценке, до 2008 года составлял 10-11 млрд. грн. в год.

«Это по нашим меркам сейчас копейки», – подчеркнул Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, 21 апреля т.г. Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что Украине в этом году придется уплатить по внешним долгам 80 млрд. грн. При этом он напомнил, что бюджет страны составляет 267 млрд. грн. Он также отметил, что в будущем году Украина должна будет уплатить 35 млрд. грн., таким образом, на 40 млн. грн. увеличатся ресурсы, которые можно будет направить на потребности государства.

Справка УНИАН. Государственный и гарантированный государством долг Украины на 31 марта 2011 года составил 449 млрд. 029 млн. 613,52 тыс. грн., или 56 млрд. 410 млн. 755,43 тыс. долл., что на 0,4% больше показателя на конец февраля 2011 года.