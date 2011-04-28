Ассоциация налогоплательщиков Украины определила добросовестных плательщиков

Ассоциация налогоплательщиков Украины определила добросовестных налогоплательщиков по итогам 2010 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила президент Ассоциации налогоплательщиков Украины Валентина АРБУЗОВА в среду во время заседания высшей рейтинговой комиссии рейтинга «Добросовестные налогоплательщики-2010».

По ее словам, для участия в рейтинге свои заявки прислали 865 крупных, средних и малых предприятий, которые являются плательщиками налога на прибыль. Предприятия представлены со всех регионов страны, кроме Хмельницкой области и АР Крым. В каждой категории были определены по три победителя – крупное, среднее и малое предприятие в соответствующей номинации. Рейтинг составлялся, начиная с января текущего года. Финальная церемония награждения добросовестных налогоплательщиков состоится 19 мая 2011 года в Киеве.

По словам первого вице-президента ассоциации Василия МАТИЙЧИКА, на сегодня определены 55 победителей, как правило, это по два победителя в каждой номинации по каждой категории. Он также назвал некоторых победителей: «В номинации «Добросовестные налогоплательщики в сфере медицины» определено ОАО «Фармак»… В номинации «Добросовестные налогоплательщики в сфере промышленности» победителями определены Ингулецкий ГОК, Полтавская газонефтяная компания и госпредприятие «Научно-производительный комплекс газотурбостроительства «Зоря-Машпроект». В номинации связи и транспорта победило ПАО «Киевстар».

«Высшая рейтинговая комиссия приняла решение не определять победителей в номинации «Право», – отметил В.МАТИЙЧИК. По его словам, большинство таких предприятий не используют общую систему налогообложения в своей деятельности, что является условием участия в рейтинге.

Победители рейтинга определялись по таким критериям: соотношение суммы уплаченного налога на прибыль к полученным доходам, полнота и своевременность уплаты налогов, налоговая дисциплина, уровень средней заработной платы на предприятии, количество рабочих мест, перечень осуществленных социальных программ и благотворительных акций, важность деятельности для региона и национальной экономики, а также сумма уплаченных налогов.

Всеукраинский рейтинг «Добросовестные налогоплательщики» является ежегодным и проводится в два тура – на областном и всеукраинском уровнях. «Заложен хороший фундамент и мы надеемся, что в следующий раз заявок (на участие в рейтинге – УНИАН) будет больше… На следующий год мы ожидаем увеличения объема заявок в 2-3 раза», – отметила В.АРБУЗОВА.