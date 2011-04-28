Сумма денежных переводов в Украину в 2010 году увеличилась до 5,9 млрд. долларов – НБУ

Сумма денежных переводов в Украину в 2010 году составила 5,862 млрд. долл., что на 9,2% больше, чем по итогам 2009 года.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

В частности, в 2010 году денежные переводы через корсчета банков составили 5,085 млрд. долл., что на 9,2% больше, чем в 2009 году, сумма переводов неформальными каналами составила 777 млн. долл., что на 9% больше, чем в 2009 году.

Сумма денежных переводов граждан, работающих за границей, в прошлом году составила 1,56 млрд. долл. – на 5,1% меньше, чем в 2009 году, в том числе сумма неформально перечисленных средств – 322 млн. долл., что на 10,8% меньше, чем в 2009 году.