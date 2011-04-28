Торги на межбанке сегодня открылись котировками 7,9705-7,9745 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись ростом котировок – 7,9705/7,9745 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись до 0,2897/0,2901, котировки по евро-гривне ушли вверх – 11,8305/11,8385.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают расти – 1,4842/44 (среда – 1,4663/65).

В среду, 27 апреля, Нацбанк на рынок не выходил.