Торги на межбанке сегодня открылись котировками 7,9705-7,9745 грн./долл.
11:10, 28 апреля 2011Финансы
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Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись ростом котировок – 7,9705/7,9745 грн./долл.
Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись до 0,2897/0,2901, котировки по евро-гривне ушли вверх – 11,8305/11,8385.
На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают расти – 1,4842/44 (среда – 1,4663/65).
В среду, 27 апреля, Нацбанк на рынок не выходил.
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