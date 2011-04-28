Сегодня в Закарпатье возмещается НДС больше, чем заявляется к возмещению - ГНА

Сейчас в Закарпатье возмещается НДС больше, чем заявляется к возмещению.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил председатель ГНА в Закарпатской области Василий ИВАНЧО.

По его словам, в январе-марте 2011 плательщиками НДС в области заявлено к возмещению 72,5 млн. грн. НДС, что больше по сравнению с I кварталом 2010 года на 14,3 млн. грн.

Фактически, по данным ГНАУ, на сегодня возмещено 85,5 млн. грн. НДС на расчетные счета налогоплательщиков (в т.ч. НДС, заявленного к возмещению в предыдущих отчетных периодах).

«В целом на сегодня в Закарпатье возмещается НДС больше, чем заявляется к возмещению», - уточнил глава ГНА.

Он также выразил надежду, что на 1 июля с.г. проблема возмещения НДС в Закарпатской области будет снята.

Также В.ИВАНЧО напомнил, что с вступлением в силу Налогового кодекса Украины уже с марта этого года заработало автоматическое бюджетное возмещение НДС.

«Среди первых плательщиков, которые получили возмещение НДС в автоматическом режиме, к сожалению, нет закарпатских. Но предприятия края совместно с налоговой службой работают над тем, чтобы выполнить условия всех определенных Кодексом критериев для автоматического возмещения НДС, устранить препятствия и в ближайшем будущем получить автоматическое возмещение НДС», - добавил В. ИВАНЧО.

Он также уточнил, что в первую очередь это касается предприятий с иностранными инвестициями и предприятий-экспортеров с долей экспорта свыше 50%.