Банк «Финансы и кредит» получил 65 млн. грн. чистой прибыли

Банк «Финансы и кредит» (г. Киев) в I квартале 2011 года получил чистую прибыль 65,092 млн. грн. по сравнению с убытком 22,877 млн. грн. за соответствующий период 2010 года.

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в газете «Урядовый курьер» (номер от 28 апреля т.г.).

Активы банка за отчетный период увеличились на 4% и на 1 апреля 2011 года составили 23,176 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов - на 3%, до 19,371 млрд. грн., обязательства - на 4%, до 21,254 млрд. грн.

Уставный капитал банка за указанный период оставался на уровне 2 млрд. грн., собственный капитал вырос на 3,5% - до 1,923 млрд. грн.

Справка УНИАН. Банк "Финансы и кредит" основан в 1990 году, на сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

Основными акционерами банка, по состоянию на 1 июля 2009 года, являются АТ «F&C Realty» – 47,06%, ООО «Аскания» – 48,88%.

В СМИ банк называют подконтрольным народному депутату Константину ЖЕВАГО.