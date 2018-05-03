Транш МВФ "обломает" пенсионная реформа? Или парламентские выборы?

Реализация пенсионной реформы, законодательство в отношении которой Украина обязалась перед МВФ принять до конца марта т.г., переносится на более поздний срок. И не из-за «недоработок» правительства в этой сфере. Всему виной внутренняя ситуация, особенно с учетом грядущих выборов. Просто в памяти власти живы воспоминания о массовых протестах против Налогового кодекса, повышения тарифов, харьковских соглашений и других «благ», которые сулят нам верхи в обмен на займы международных спонсоров и пустые обещания соседей. Обнищавший до нельзя народ, согласно практике тысячелетий, может в конце концов выйти из повиновения. Вот и пытаются власти хотя бы в пенсионном вопросе продемонстрировать электорату свою демократичность в пику требованиям кредиторов. Яркий пример тому – идея премьер-министра Николая Азарова. У него «появилась мысль» о поэтапном проведении пенсионной реформы и продлении срока повышения пенсионного возраста до 15 лет, а также о добровольном выборе возраста выхода на пенсию.

«Хочешь выходить с 57 – пожалуйста, работай и в 57 лет получишь соответствующие стимулы. Не хочешь – пожалуйста, государство тебя заставлять не будет, иди на пенсию в 55 и получай свою солидарную пенсию, и будь здоров», – отметил премьер-министр. При этом он подчеркнул, что повышать возраст выхода на пенсию придется в любом случае - «рано или поздно нам придется на это идти».

Как бы в ответ на заявление премьера последовал вердикт от МВФ – Фонд выделит очередной транш кредита только после выполнения украинской властью своих обязательств. Глава представительства МВФ в Украине Макс Альер в который раз озвучил четыре требования Фонда. Первым и основным является проведение пенсионной реформы в соответствии с положениями, прописанными в меморандумах еще в июле и декабре. По его словам, украинская сторона попросила дополнительное время для проведения консультаций по данному вопросу. Второе - корректировка тарифов на газ и теплоснабжение. Третье требование связано с предыдущим и обусловлено тем, что Фонд согласился на менее значительное повышение тарифов, при этом необходим поиск дополнительных финансовых ресурсов. Четвертое - отмена обязательного выкупа рекапитализационных облигаций, которое по мнению МВФ, снижает независимость НБУ. «Мы будем подавать нашему Совету директоров на пересмотр программу с Украиной после того, как Украина выполнит эти четыре требования», – подчеркнул М.Альер.

Но вместо заверений «будь сделано» украинское правительство настаивает на своем. Вице-премьер-министр – министр социальной политики Сергей Тигипко прокомментировал ситуацию следующим образом: «Сейчас мы прорабатываем, просчитываем эти изменения ( ). Я бы не хотел раньше времени говорить ( ), потому что у нас пока не закончены все эти расчеты». Он не исключил, что уже на следующей - первой майской - неделе пенсионная реформа будет презентована в новом формате.

Относительно досрочного выхода на пенсию С.Тигипко отметил, что такой вариант рассматривается, но после увеличения пенсионного возраста.

Не забыл вице-премьер и об интригующей недосказанности. По его словам, правительство предусматривает еще ряд изменений, которые не были заявлены публично. При этом он подчеркнул, что при подготовке пенсионной реформы будет учитываться мнение международных финансовых организаций, прежде всего Всемирного банка. «Я провел соответствующие консультации при поездке в Вашингтон с представителями Всемирного банка, МВФ. Но главные здесь специалисты все-таки Всемирного банка – он является основной организацией в мире, которая аккумулирует весь опыт пенсионных реформ по всему миру», – сказал С.Тигипко.

Похоже, украинская власть и МВФ вступают в длительную дискуссию. Первой нужно удержать в своих сетях электорат в преддверии парламентских выборов 2012 года, а второму – не потерять лицо мирового дефолтоспасителя, а на деле перекройщика экономических систем. Но для Украины, как нас долго уверяли различного окраса верхи, помощь извне необходима как воздух. Но проскакивали мнения, что и без миллиардных кредитов мы не пропадем. Хотя, на сегодняшний день госдолг Украины обновил исторический максимум – 56,4 млрд. долл. Как заявлял Президент Виктор Янукович, только в этом году нам придется уплатить по внешним займам 80 млрд. грн. (бюджет Украины - 267 млрд. грн.).

Кстати, Н.Азаров называет несколько иную цифру. По его словам, «в прошлом году 50 млрд. грн. долгов отдали. В этом году 90 млрд. будем отдавать, в следующем – 53 млрд.».

Может 10 млрд грн. и незначительная для руководства страны сумма, но все же верхам следовало бы в бухгалтерских расчетах быть более солидарными…

Между тем, премьер считает, что Украина постепенно выйдет на нормальный уровень выплаты госдолга, который, по его оценке, до 2008 года составлял 10-11 млрд. грн. в год. «Это, по нашим меркам, сейчас копейки», – подчеркивает Н.Азаров.

К долговым обязательством можно прибавить отчетность Госкомстата. По его данным, на 1 марта задолженность по выплате заработных плат достигла почти 1,5 млрд. грн. (и это лишь официальная статистика), плюс неоплачиваемые отпуска у медиков и педагогов, урезание зарплат на производствах и т.д. Если дальнейшее «сотрудничество» с МВФ не состоится, что будет делать власть? Вероятно, решать проблему собственными силами, вернее, ресурсами. А чтобы выжить нужно будет сокращать социальные статьи бюджета, увеличивать фискальное давление (куда еще?) и прочие непопулярные меры принимать. Но, опять таки, как на подобное «затягивание поясов» отреагирует народ, он и так на последнем издыхании. То есть, с какой стороны не смотри – все плохо…

Ряд опрошенных финансистов сходятся во мнении - если Украина тормозит реализацию договоренностей с МВФ, что может привести к срыву выделение очередного транша, значит, она рассчитывает на собственные силы. Тогда об этом нужно заявить во всеуслышанье и представить миру свою программу выхода из создавшейся финансовой ситуации, что будет весьма достойно смотреться и не раздражать Фонд принципом «страуса». А позиция Фонда в этом вопросе напрямую отразится на инвесторах. Ведь действия МВФ являются для них индикатором.

Анализируя последствия гипотетического выхода Украины из программы сотрудничества с МВФ, экс-руководитель Минфина Игорь Уманский отметил, что текущие риски глобальной экономики, предопределенные, в частности, проблемами Греции, Португалии, Испании, Ирландии, США, и так не способствуют привлечению Украиной внешнего финансирования, а в случае прекращения сотрудничества с МВФ возможности получения иностранных ссуд для Киева еще ухудшатся. По мнению И.Уманского, отказ от сотрудничества с Фондом без выдвижения правительством альтернативной программы реформ выглядит «по меньшей мере странно».

По мнению же экс-заместителя министра финансов Александра Савченко, главным негативным последствием прекращения сотрудничества с МВФ будет торможение экономических реформ (пенсионной, ЖКХ и пр.). Эксперт прогнозирует, что новые вызовы могут также появиться из-за потребности наращивания госдолга для получения средств, которые бы помогли «разогреть» экономику и поспособствовать выходу ее из кризиса.

Как пример удачной модели сотрудничества с МВФ, которым могла бы воспользоваться и Украина, председатель правления «ОТП Банка» Дмитрий Зинков привел опыт Венгрии. По его словам, официальный Будапешт со второго полугодия 2008 года имел договоренности с Фондом о получении ссуды. Хотя Венгрия в конечном итоге выделенной кредитной линией не воспользовалась и в 2010 году отказалась от программы сотрудничества с Фондом, существование гарантии поддержки МВФ эффективно способствовало выходу этой страны из кризиса.

Как отметил представитель BNP Paribas, член набсовета «Укрсиббанка» Доминик Меню, на сегодня Украина является одним из крупнейших заемщиков МВФ (13% всех выданных ссуд), а поэтому от взаимодействия с ним официальному Киеву все равно не обойтись. Банкир отметил, что сотрудничество с МВФ нужно Украине с точки зрения повышения привлекательности в глазах иностранных инвесторов, без которых диверсифицировать экспорт и укрепить экономики будет проблематично.

Но есть и другие суждения. Как отмечает народный депутат, экс-министр экономики Сергей Терехин, «МВФ – акционерное общество кредиторов, которое ссудило Украине деньги акционеров. Дабы получить эти деньги назад, необходимо, чтобы заемщик имел достаточную ликвидность для возврата. Для этого нужно применить несколько приемов: держать в определенных рамках дефицит бюджета, рост государственного долга и дефицит пенсионного фонда». При этом, по его словам, МВФ согласно уставу не отвечает за качественные изменения экономик стран. «Это не его функция. Это функция Всемирного банка и ЕБРР», - сказал он.

Народный депутат также отметил, что получение очередного транша МВФ будет способствовать стабильности финансовых институтов страны, но никак ни развитию экономики. «Если правительство хочет получить транш – оно не верит в собственные силы», - подчеркнул С.Терехин.

В свою очередь заместитель главы Федерации профсоюзов Украины Сергей Кондрюк считает, что МВФ, выдвигая условия о реформировании пенсионной системы Украины, грубо выходит за рамки своих финансовых полномочий. «Диктат каких-либо социальных вопросов независимому государству является крайне неприемлемым», - считает он. Между тем, по его мнению, принятие пенсионной реформы в ближайшей перспективе не предвидится.

Экс-глава Государственного комитета Украины по вопросам развития предпринимательства Александра Кужель убеждена, что заявления некоторых политиков о том, что Украина может обойтись без кредитов МВФ, являются политическим авантюризмом. «Зная сегодня о проблемах на огромном количестве государственных предприятий, есть проблема и с бюджетом, я считаю, что это блеф», - сказала она. При этом А.Кужель добавила, что для МВФ важна не сама пенсионная реформа. «Сделайте шаги, которые сократят дефицит бюджета, затяните пояса людям, срежьте свои программы, поездки, содержание и ремонты государственных дач и прочее. Перестаньте делать непрозрачные государственные закупки. Покажите, что вы не страна-банкрот. Не надо искать врага в МВФ», - считает она.

По мнению секретаря парламентского комитета по делам пенсионеров, ветеранов и инвалидов, народного депутата от Партии регионов Алексея Журавко, что для разрешения проблемы дефицита бюджета пенсионного фонда необходима детенизация украинской экономики. «Чтобы люди вышли из тени, нужно снизить налоги и дать людям возможность развиваться», - отметил он.

Таким образом, у власти есть выход – сократить на себя любимых траты, заняться действенными реформами, а не толочь воду в ступе, меняя названия учреждений и организовывая новые кресла для якобы сокращенных чиновников, дать возможность работать на рынке всем, а не только своим, налоговые нагрузки повышать только для тех, кто их в состоянии оплачивать, а народу предоставить возможность жить, причем в полном смысле этого слова…

Либо прямо признаться и себе, и народу, и тому же МВФ, что не нужны нам на сегодня деньги Фонда, т.к. наиболее критическое время мы пережили в конце прошлого года, с успехом "освоив" поступившие на тот момент вливания. А сейчас в приоритете - не столько транши МВФ, сколько рейтинг накануне уже очень близких парламентских выборов. Они хоть и намечены на 2012 год, но уже сегодня нужно заботиться о мыслях электората и не дразнить его непосильными тарифами или непопулярными (т.е. на приносящими результата в течение ближайшего года) реформами. Есть смысл задуматься - что приоритетнее. Особенно учитывая, что в Украине рейтинг "партии власти", как правило, резко падает, причем независимо от ее "цвета".

Елена Быстрицкая (УНИАН)