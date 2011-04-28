Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ отмечает рекордный рост товарооборота между Украиной и Азербайджаном в прошлом году.

Как передает кореспондент УНИАН, об этом он сказал на встрече с Президентом Азербайджана Ильхамом АЛИЕВЫМ сегодня в Баку.

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что этого удалось достигнуть благодаря интенсивному развитию двусторонних отношений.

«Это яркий пример, как нужно строить отношения между двумя очень близкими странами», - отметил Президент Украины.

В.ЯНУКОВИЧ связывает рост товарооборота с успешной работой межправительственной комиссии Украина-Азербайджан, а также ее подкомиссии (товарооборот в прошлом году вырос на 730 млн. долл. по сравнению с 2009 и составил 1,6 млрд. долл. – УНИАН).

Также В.ЯНУКОВИЧ отметил, что ему приятно видеть, что Украина стала вторым торговым партнером Азербайджана после России.

В свою очередь И.АЛИЕВ отметил, что двустороннее сотрудничество развивается активно. «Мы будем активно двигаться вперед», - сказал Президент Азербайджана.

Он возложил большие надежды на заседание Президентов, которое состоится сегодня, отметив, что эта встреча должна определить дальнейшие шаги развития двустороннего сотрудничества. «Отношения с Украиной для нас важны, мы их очень ценим и дорожим ими», - сказал И.АЛИЕВ, добавив, что страны могут развивать свое сотрудничество, кроме всего прочего, и благодаря широкой региональной кооперации.