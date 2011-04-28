Кампания по декларированию гражданами своих доходов завершается 4 мая - ГНСУ

Последний день подачи в 2011 году годовой налоговой декларации физическими лицами-плательщиками налога на доход физических лиц - 4 мая 2011 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной налоговой службе Украины.

Согласно положениям Налогового кодекса Украины, эту декларацию граждане должны подать до 1 мая года, следующего за отчетным.

Поскольку 30 апреля (как последний день подачи декларации) приходится на выходной день, то соответственно последний день декларационной кампании перенесено на 4 мая 2011, разъяснили в ГНСУ.