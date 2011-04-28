Межбанк: закрытие торгов: 7,9600/7,9650 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9705/7,9745, к 12:00 цены снизились до 7,9670/7,9705. К закрытию торгов ценовые уровни достигли текущего минимума – 7,9600/7,9650 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2897/0,2901, к 12:00 цены понизились 0,2895/0,2898. К закрытию торгов цены достигли уровня 0,2892/0,2896. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 27,5150 (-0,1950).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,4842/1,4844, а к 15:00 упали до 1,4805/1,4807. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 11,8305/11,8385, к 12:00 цены ушли вниз – 11,8215/11,8330. К закрытию торгов ценовые показатели по евро-гривне составили 11,7780/11,7910.