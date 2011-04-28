Киевсовет выделил 120 млн. грн. на выплаты надбавок работникам социально-культурной сферы

Киевсовет выделил дополнительно 120 млн. грн. на обеспечение выплат стимулирующих надбавок работникам социально-культурной сферы.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня на заседании сессии Киевсовета. Этим решением были внесены изменения в бюджет столицы на текущий год. За данное решение проголосовали 72 из 92 зарегистрированных в зале депутатов.

Согласно решению, на сферу образования выделено 66,2 млн. грн., на здравоохранение – 40 млн. грн., на сферу культуры и искусства – 9,5 млн. грн., физкультуры и спорта – 1,1 млн. грн., на социальную защиту населения – 2,2 млн. грн.

Докладывая по данному вопросу, заместитель председателя КГГА Руслан КРАМАРЕНКО проинформировал, что выделение дополнительных средств стало возможным за счет перенесения сроков погашения векселей столицы. «За счет перенесения сроков погашения векселей на 2012 год – «Ощадбанк» 160 млн. грн. – с целью социальной защиты и стимулирования работников бюджетных учреждений увеличены расходы общего фонда бюджета Киева на зарплату по отраслям социально-культурной сферы дополнительно на 120 млн. грн.», - объяснил Р.КРАМАРЕНКО.

В изменениях к бюджету речь идет об увеличении расходов на функционирование театров и академического ансамбля Печерской райгосадминистрации, Киевского музыкально-драматического театра «Романс», Киевского музея русского искусства на общую сумму 763 тыс. грн.

Также выделено около 13 млн. грн. на ремонт дорог столицы. Еще 1,5 млн. грн. выделено на питание учеников общеобразовательных учебных заведений Деснянского района.

На заседании сессии Р.КРАМАРЕНКО также сообщил, что внесенными изменениями в бюджет предусмотрено увеличение доходов и расходов спецфонда бюджета столицы на 196,4 млн. грн. за счет субвенции из госбюджета на строительство, реконструкцию дорог коммунальной собственности. Кроме того, увеличены доходы и расходы общего фонда в сумме 11 млн. грн. на выполнение распоряжения Кабмина «О внесении изменений в перечень объектов, которые финансируются в 2011 году за счет субвенции из Госбюджета местным бюджетам на социально-экономическое развитие».